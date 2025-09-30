フェンシング女子サーブルの江村美咲（立飛ホールディングス）が３０日、都内の小学校を訪れ、自身がアンバサダーを務める「Ｚｏｆｆ」主催の講演会に参加した。６年生の児童８７人に対して競技や道具を紹介し、昨夏のパリ五輪で獲得した銅メダルを披露。「みんなが興味を持って集中して聞いてくれた。笑顔に力をもらいました」と振り返った。講演会前の「メガネのＺｏｆｆ出張授業」にも参加。江村は視力が１・２もあるとし、