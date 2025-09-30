自民党総裁選に立候補している高市早苗氏が、２２日の所見発表演説で「奈良のシカを蹴り上げる外国人観光客がいる」との旨の発言に対し、真偽が選挙戦佳境でもクローズアップされて長期化し、ネットでは「高市下げだ」「鹿でネガキャン」「鹿キック」「シカＶＳステマ」などと投稿されて荒れている。【２２日の発言】高市氏は万葉集のシカが登場する和歌をよんで、その光景をめでた後に、「そんな奈良のシカをですよ、足で蹴