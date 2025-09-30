「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・森唯斗投手の引退セレモニーに合わせ、球場入口には多くのスタンド花が並んだ。古巣ソフトバンクで同僚だった巨人・甲斐は「１２年間現役生活お疲れ様でした」とメッセージ。メッツ・千賀、阪神・大竹、阪神・楠本、中日・大野、中日・上林、ロッテ・石川柊ら、元チームメートを中心に各球団から集まった。ソフトバンク勢からは柳田、中村、有原、ＯＢの和田毅