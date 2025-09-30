勤務実態のない公設秘書の給与をだまし取ったとして、東京地検特捜部は先ほど、元参議院議員の石井章被告ら2人を詐欺の罪で在宅起訴しました。詐欺の罪で在宅起訴されたのは、元参議院議員の石井章被告（68）です。石井被告は2021年からの1年半の間、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、給与およそ828万円を国からだまし取った罪に問われています。また、特捜部は、石井被告の事務所で事務を担当していた大川香留被告（6