漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が30日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで複数回面会していたことについて言及した。“ラブホ密会”について吉田は「異性関係が悪くても、政治をしっかりとしていてくれればいいと思うタイプです」と持論を展開した。小川市長はこの職員に会見で悩みや相談を人目に付かない場所でした