中国科学院合肥物質科学研究院プラズマ物理研究所は、国内の複数の研究機関や大学と共同開発した全超伝導マグネットが先ごろ、中心磁場35．1テスラ（磁束密度の単位）の定常磁場を達成したと発表しました。これは新たな世界記録となります。今回のマグネットは「高温超伝導体への層間挿入」と「低温超伝導マグネット」を同軸で精密に組み合わせた複合設計を採用しています。研究チームは多くの物理的な現象の協調的最適化や高応力