十日町市は9月30日付けで、市職員2人を懲戒処分したと発表しました。懲戒免職処分を受けたのは十日町博物館の元館長で文化財課参事の男性職員（57）です。市や警察によりますと、この男性職員は十日町市内にある公共施設の女性用トイレに盗撮の目的で小型カメラを設置し、トイレを使用する30代の女性を撮影していました。男性職員はことし7月に県の迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されました。その後の捜査で盗撮した動画が見