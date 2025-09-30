◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、左ふくらはぎ違和感で戦列を離れている今宮健太内野手について、15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージから1軍に復帰できる見通しを示した。今宮は5日に出場選手登録を抹消され、リハビリ組で調整。26日に実戦復帰していた。30日の試合前、小久保監督は「あの日（28日）の試合終わってからかな、電話して。こっ