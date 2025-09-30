◆ソフトバンク―日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの藤田悠太郎捕手（20）が1軍に合流した。福岡大大濠高出身で2年目の藤田は、今季ウエスタン・リーグで36試合に出場し、打率1割6分9厘、8打点。出場選手登録されればプロ初となる。30日の試合前に取材に応じた小久保裕紀監督は「希望枠、未来枠です。何か感じてもらえればいい」と昇格理由を説明した。