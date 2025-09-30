福岡南署は30日、福岡市南区井尻1丁目7番付近の路上で29日午後9時ごろ、男が下半身を露出してうろつく姿を女性が目撃する事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長175くらい。おでこが見えている髪形、短パン、サンダル履き。