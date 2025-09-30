ＥＲＩホールディングス [東証Ｓ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の8.7億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は31.3％に達し、5年平均の14.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.2％→16.1％に急改善した。 株探ニュース