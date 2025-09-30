陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は9月30日、部下の隊員を指導中に暴行した40代の幹部自衛官を懲戒処分にしました。 停職1日の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊に所属する40代の2等陸尉です。 滝ヶ原駐屯地広報によりますと、2等陸尉は2020年10月頃、滝ヶ原駐屯地内での執務中、部下隊員を指導する際、迷彩柄の作業帽子で部下の頭を複数回叩く暴行を加えました。 2021年2月に部下の隊員が部隊に報告しました。2等陸尉は「指導中に部