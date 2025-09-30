俳優の樋口日奈が30日、都内で行われた10月9日スタートのテレ東木ドラ24『できても、できなくても』（毎週木曜深0：30）記者会見に出席。宇垣美里演じるな主人公・桃生翠と同じ建設会社で働く後輩で、翠の幸せをよく思わず、何かと邪魔してくる役どころであることにちなみ、役作りの苦悩を打ち明ける一幕があった。【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる宇垣美里＆山中柔太朗ら豪華出演陣樋口は、自身の役について「とにか