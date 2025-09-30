東京証券取引所30日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。米連邦政府の支出を賄うつなぎ予算が成立せず、一部の政府機関が閉鎖されて米国の株安を招くとの思惑が広がった。終値は前日比111円12銭安の4万4932円63銭。東証株価指数（TOPIX）は6.03ポイント高の3137.60。出来高は約22億1950万株だった。