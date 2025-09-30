30日、警察は新潟市西蒲区の畑でナシ約200個（時価計約6万円相当）が盗まれる被害があったと発表しました。ナシの盗難被害にあったのは、新潟市西蒲区内の50代男性が所有する畑です。9月26日午後4時ごろから、30日午前9時ごろまでの間に盗まれたとみられていて、警察が被害届を受理し、捜査しています。警察は、農作物を管理する際は、・センサーライトや防犯カメラを設置すること・見慣れない人や車を見かけた場合は警察に