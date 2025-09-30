３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１１円１２銭（０・２５％）安の４万４９３２円６３銭だった。３営業日連続で値下がりした。これまで相場を先導していた人工知能（ＡＩ）やデータセンター関連の銘柄が売られ、午前の取引では一時３００円超下落した。午後にかけて下げ幅を縮小したが、取引材料に乏しく、前日終値を挟んで小幅な値動きとなった。日本銀行による早期利上げ観測の高まりや一