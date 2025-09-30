公正取引委員会は30日、芸能人と芸能事務所との適正な契約に関する指針を公表した。独立や移籍を巡ってトラブルが起きないよう専属期間をあらかじめ契約に明記することなどを求め、独立を妨害する行為には厳正に対処する姿勢を示した。