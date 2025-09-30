新たな調査によると、米実業家イーロン・マスク氏が所有するＸ（旧ツイッター）は「反ユダヤ主義的な投稿者が集まるプラットフォーム」となっている/Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images（ＣＮＮ）新たな調査によると、米実業家イーロン・マスク氏が所有するＸ（旧ツイッター）は「反ユダヤ主義的な投稿者が集まるプラットフォーム」となっている。調査は１年間に行われた投稿を対象に実施され、ＣＮＮに独占的に共有された。