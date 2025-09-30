バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。長男の進路について語った。18歳の長男と16歳の次男は現在アメリカ留学中で、長男は受験勉強の真っ最中という。勉強について「もっとして欲しいんですけど、なんか余裕というか。真剣味がないというか。だから遠隔操作で6時に毎朝起こして、勉強しろって言ってるんですけど」と小言。アメリカでは水球部に入っており「ずっと水球ばっ