フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（34）が30日、主演するテレビ東京系連続ドラマ「できても、できなくても」（10月9日スタート、木曜深夜0時半）記者会見を都内で行った。不妊症を題材にした人気コミックをドラマ化。不妊症が発覚したことをきっかけに彼氏も職も失いながら、年下のイケメン男性と出会う女性を演じている。宇垣は「原作と台本を読んだ時に、植え付けられた『結婚すること、子供を産むこと』みたいな幸せと、そこ