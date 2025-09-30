ヤンキースは３０日（日本時間１日）から本拠地ニューヨークにレッドソックスを迎え、ワイルドカードシリーズに突入する。２００９年以来となるワールドシリーズ優勝に向けた最後の戦いが始まるが、球団ではポストシーズン（ＰＳ）開幕を前にあおり動画を公開。第１戦に先発するフリードや看板選手のジャッジらが活躍した場面を２分２６秒でまとめている。動画が添付された公式Ｘには「野球は変化に満ちている」「我々の目標