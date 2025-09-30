◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第２節神戸―メルボルン・シティー（１日・御崎公園）Ｊ１の神戸が３０日、試合前日の公式会見を実施した。吉田孝行監督とＦＷ小松蓮が出席。ＡＣＬＥ開幕２連勝に向けて、意気込みを話した。現在、１７日のＡＣＬＥ・上海海港戦（浦東）から公式戦３連勝中だ。この試合に向けて吉田監督は「連戦も考慮してチームみんなで戦っていければ」と、メンバー変更も示唆。起用する選手は