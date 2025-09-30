鹿児島市の住宅街で３０日朝、サルの目撃情報があいつぎました。 鹿児島市田上８丁目で３０日午前８時半ごろ視聴者が撮影した写真です。１匹のサルが、自動車の上で座っている姿が写っています。左腕を車の屋根に置き、右手を口元にあてています。 サルが目撃されたのは、田上8丁目の県道鹿児島東市来線に面した駐車場で、住宅や専門学校などが並ぶ地域です。 目撃した男性は、「大人のサルで、車の上で何かを食べている様子で