小学館「JS研究所」は、イマドキ女子小学生のリアルな本音を聞いた、“今一番行きたい”テーマパークのアンケート結果を発表。ディズニー、USJを抑えた1位には「ちいかわパーク」が輝いた。今回は少女まんが誌20年以上連続部数No.1「ちゃお」の2025年9月号にて、JSを中心とした読者に実施した「テーマパーク」に関するアンケート調査の結果をまとめたもの。調査ではまず、「これまでに行ったことがあるテーマパーク」についてたず