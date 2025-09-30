【映像】武尊、那須川龍心らが会見に集結！｜https://youtu.be/QYTZVnd2oEo 来月初開催のキックボクシングイベント『GOAT』 普段は別の団体で戦う選手たちが熱戦を繰り広げるこの新イベント。 「団体の垣根を越えた戦いが見られると思う」と語る那須川龍心（19） さらに、K-1史上初三階級制覇武尊（34）が、ゲスト解説を務めることに。 「小さい頃から格闘技をテレビで見てきて、そこから夢をもらった。出演させてもらえるこ