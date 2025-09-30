インテグループ [東証Ｇ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の経常損益(非連結)は9900万円の赤字(前年同期は1億3100万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-103.5％→-60.1％に改善した。 株探ニュース