【ユーロ圏】 フランス消費支出（8月）15:45 予想0.2%前回-0.3%（前月比) フランス消費者物価指数（速報）（9月）15:45 予想-0.8%前回0.4%（前月比) 予想1.3%前回0.9%（前年比) フランス生産者物価指数（8月）15:45 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回0.4%（前年比) ドイツ雇用統計（9月）16:55 予想6.3%前回6.3%（失業率) 予想0.7万人前回-0.9万人（失業