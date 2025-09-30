２８日、蘇州河ウオーターフロントのデッキで行われた光と影のショーで、遊歩道に散りばめられた「秋の木の葉」。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海9月30日】中国上海市静安区で28日夜、「上海静安・光影季」の点灯式が行われた。同区の南京西路や蘇河湾のビジネス街では29日から10月8日まで、光と影のショーやアートパフォーマンス、没入型インスタレーション、ナイトマーケットなど多彩なイベントが催され、市民や観光客