豪中銀会合は物価高警戒示し、豪ドル買い＝オセアニア為替概況 13時半の豪中銀金融政策会合結果発表で、政策金利は市場予想通りの据え置きとなった。声明では直近の月次CPIの上昇について、8月の会合で示された物価見通しを7-9月期は上回る可能性を指摘するなど、物価高への警戒が一部で見られたことで豪ドル買いが入った。対ドルで朝の0.6570台から、ドル売りもあって少し上昇して金利発表を迎え、0.6580台から0.6609まで上値