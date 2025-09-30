テクニカルポイントポンドドル、短期下降トレンド、上値メドは１０日線 1.3657ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3610エンベロープ1%上限（10日間） 1.3525一目均衡表・基準線 1.350121日移動平均 1.3493一目均衡表・転換線 1.3492100日移動平均 1.347610日移動平均 1.3466一目均衡表・雲（上限） 1.3440現値 1.3431一目均衡表・雲（下限） 1.3345ボリンジャーバン