ドル安円高進む、米政府機関閉鎖の可能性強まる、日本国債利回り上昇もドル円の重石＝東京為替概況 ドル円は昨日のドル安円高を受けて148円50銭台でスタート。朝はポジション整理の動きもあってややしっかりとなり、148円84銭を付ける場面が見られた。その後148円台後半でのもみ合いを経て、昼過ぎからドル安円高が広がった。本日、日本の財務省が実施した2年利付国債の入札は応札倍率が2.81倍に留まり、2009年以