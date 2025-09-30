フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。心筋梗塞を患った当時を振り返った。徳光は1989年に日本テレビを退社し、フリーに。仕事は順風満帆だったが、01年に心筋梗塞を発症した。「もう終わっちゃったなと思った」と回想。発症時の痛みについて「胃を掴み出してもらいたくなるような。痛みというか悪寒。なんとも言えない、経験したことのない変な感じ」と