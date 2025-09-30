みずほ銀行が、変動型の住宅ローンの金利を10月から0.25%引き上げると発表しました。みずほ銀行が引き上げるのは、変動型の住宅ローン金利で、10月から0.25%引き上げます。2025年4月以来の引き上げで、日銀が今年1月に利上げをしたことを受けた対応です。今回の引き上げにより、新規の契約者に適用される最優遇金利は0.775%となり、2015年12月以来の高い水準となりました。また、10年固定型についても0.15%引き上げ、最優遇金利は2