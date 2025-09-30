射撃や狩猟に使う散弾銃用の実包を不正に貯蔵したなどとして、警視庁は銃砲店を経営する会社と会社役員の男性ら2人を書類送検しました。火薬類取締法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・渋谷区の銃砲店を経営する会社「FRC」とこの会社の役員の男性（52）ら2人です。この会社と男性らは今年1月、法律で定められた店舗で貯蔵できる限度数の1万個を超えて、射撃や狩猟に使う散弾銃用の実包2万2600個を不正に貯蔵した疑いがもたれ