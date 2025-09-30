京舞井上流の公演「温習会」を前に、総仕上げの通し稽古「大ざらえ」で所作を確認する舞妓＝30日午前、京都市東山区京都五花街の一つ、祇園甲部の歌舞練場（京都市東山区）で、芸妓や舞妓が出演する京舞井上流の公演「温習会」が始まるのを前に、総仕上げの通し稽古「大ざらえ」が30日、行われた。上方唄「名取笠」の演目では、華やかな着物姿の舞妓8人が花がさを持ち所作を確認していた。公演は10月1〜6日で、毎日午後4時開演