国土交通省が30日発表した8月の新設住宅着工戸数は、前年同月比9.8％減の6万275戸で、5カ月連続で減少した。4月から新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されたことに伴い、3月に駆け込みで着工が大幅に増えた反動が続く。分譲住宅は8.2％減の1万5819戸で、5カ月連続の減少。このうちマンションが18.0％減の6148戸で、一戸建ては1.1％減の9476戸だった。貸家は8.1％減の2万6585戸で、注文住宅は10.6％減の1万7532戸だった。