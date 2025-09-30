きのう朝、サイバー攻撃で発生したアサヒグループホールディングスのシステム障害はいまだ復旧のめどが立っておらず、商品の出荷業務などができない状態が続いています。ビール大手のアサヒグループホールディングスでは、きのう午前7時ごろから、サイバー攻撃によるシステム障害が発生しました。これまでに個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとしていますが、現在も障害は続いていて、復旧のめどは立って