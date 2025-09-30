乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、2020年6月に悪性リンパ腫寛解の診断を受けたフリーアナウンサーの笠井信輔さんにエールを送りました。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん入院の笠井信輔さんにエール「イチニチも早く体調が戻ります様に」イベント登壇も回想アンナさんは「先日笠井さんとご一緒