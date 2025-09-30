岡山市教育委員会は、きょう（9月30日）、岡山市立小学校の男性講師（26）を懲戒免職処分にしたと発表しました。 岡山市教委によりますと、男性講師は、今年7月5日の午後3時頃から午後6時20分頃までの間、自宅で、SNSで知り合った女性に現金1万円を渡し、18歳未満であることを認識しながらみだらな行為を行ったということです。 岡山市教育委員会は、この男性講師に免職の処分、また、上司である校長に対して文書訓告を行いまし