３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円２９銭前後と前日午後５時時点に比べ２８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円９９銭前後と同２３銭程度のユーロ安・円高で推移している。 同日に日銀が発表した９月１８～１９日開催分の金融政策決定会合の主な意見は、利上げに前向きな意見と慎重な意見が交錯する内容だった。外為市場への反応は限られたも