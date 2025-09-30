テクノアルファ [東証Ｓ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の4億7900万円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は3億8200万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→27.6％に急改善した。 株探ニュース