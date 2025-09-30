30日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数478、値下がり銘柄数965と、値下がりが優勢だった。 個別ではセイファートが一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ファーストコーポレーション、暁飯島工業、日和産業、塩水港精糖など58銘柄は年初来高値を更新。ソフト９９コーポレーション、Ｓｐｅｅｅ、メタプラネット、ａｂｃ、ｆｏｎｆｕｎは値