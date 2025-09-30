30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ100765 -11.1 34970 ２. 純金信託 2899655.4 19000 ３. 日経Ｄインバ 13540 2.87677 ４. 野村日経平均 1233262.9 46630