恋愛中、男性の本気度を知る一番のヒントは「言葉の選び方」。男性は本命女性に対しては、自分でも気づかないうちに“特別扱い”してしまうものです。そこで今回は、遊び相手には絶対言わない、本命女性にしか言わない「愛情セリフ」を紹介します。「無理しないでね、体大事にして」体調や仕事の忙しさを気にかけるセリフは、男性があなたを大切に思っている証拠。遊び相手には軽いノリの言葉しかかけませんが、本命には“長く一緒