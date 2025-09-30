総合格闘家の堀口恭司が29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。28日に名古屋市・IGアリーナで開催された「RIZIN.51」のセミメインマッチ、「ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs. ビクター・コレスニック」のフェザー級タイトルマッチに言及。現王者の“33秒TKO”を分析した。 ■秒殺KOの要因は？決着までの流れを解説 堀口はフェザー級タイトル戦について「何の躊躇もなく、この間合いなら入れるとい