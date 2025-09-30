30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数194、値下がり銘柄数378と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレ、ＡｐｐＢａｎｋがストップ高。マイクロ波化学は一時ストップ高と値を飛ばした。ラキール、パワーソリューションズ、ファインズ、エスネットワークス、フィードフォースグループなど12銘柄は年初来高値を更新。ＡＶｉＣ、イード、モビルス、ＦＲＯＮ