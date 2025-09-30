NBA2シーズン目をシカゴ・ブルズで迎える河村勇輝選手が、トレーニングキャンプを前にインタビューに答えました。グリズリーズとの1年契約を終え、サマーリーグを経てシカゴ・ブルズとの2Way契約をつかみ取った河村選手。「今でもシカゴ・ブルズの一員でいることがすごく不思議でたまらない。未だに信じられないことは多い」といいます。新たな背番号は、高校の時もつけていた“8番”。「高校というのは僕にとってすごく大事な期間