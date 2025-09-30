NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。西武はタイラー・ネビン選手、長谷川信哉選手を登録抹消しました。ネビン選手は今季137試合に出場し、打率.277、21本塁打、63打点の成績。打線を支えてきました。29日の本拠地最終戦で21号本塁打を含む2安打を放ち、141安打は楽天・村林一輝選手と並びリーグトップでした。5年目の長谷川選手は、132試合で、打率.225、6本塁打、36打点の成績。前年の72試合の出場を大幅に上回っています。現