「川口市営第１０回１節」（３０日、川口）８月２日から２２敗中だった森且行（５１）＝川口・２５期＝が、初日５Ｒの予選を４０線の７枠から６車抜きで快勝。連敗がトップし、今年２６節目で２０回目の準決勝戦への進出を決めた。レース後の開口一番で「半分取り返したよ」とニッコリ。今節は新品クランクと新品ロッド代に約２０万円かけたので、その半分を回収できたという意味だ。「エンジンに関してはまだよく分からな