「ヤングアニマルWeb」の人気作品『ベルセルク』(三浦建太郎白泉社)の「幻造世界篇/妖精島の章」において、無料キャンペーンを実施する。開催は10月9日まで。『ベルセルク』は、巨大な剣を背負い、鉄の義手をつけた剣士であるガッツが主人公の物語。彼が行くところには、血の雨が降り、死体の山が築かれる。圧倒的迫力の大ヒット叙事詩となっている。8月には『ベルセルク 43』(880円)が刊行された。(C)三浦建太郎•スタジオ